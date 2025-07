Autostrada Brescia-Padova, gara da 30 milioni per opere di riqualificazione energetica

L’Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova affida l’implementazione di tecnologie per la sostenibilità ambientale e la riqualificazione energetica di caselli, gallerie e aree di sosta. Al via un bando, suddiviso in 3 lotti, dal valore complessivo di 30.414.277 euro.



Il lotto 1 prevede opere nelle gallerie dei Berici nella tangenziale di Vicenza, casello Verona Sud, casello Padova Ovest, area di parcheggio Nanto Sud, gallerie Agugliaro e Saline (9,9 milioni), il lotto 2 assegna interventi per i caselli...

