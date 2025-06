Autostrade sostituisce i portali segnaletici con un bando da 98,1 milioni

Autostrade per l’Italia assegna un accordo quadro per i lavori di sostituzione e manutenzione di portali segnaletici a messaggio fisso (Pmf) e a messaggio variabile (Pmv), ricadenti sulle tratte autostadali di competenza di tutte le direzioni di tronco di Aspi.

Il valore stimato del bando, suddiviso in 9 lotti, è di 98.192.400 euro. Il lotto 1 Genova vale 14,4 milioni, il lotto 2 Milano 18,48 milioni, il lotto 3 Bologna 22,32 milioni, il lotto 4 Firenze 4,2 milioni, il lotto 5 Roma 6 milioni, il lotto...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi