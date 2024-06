Avvocatura interna dell’ente, il ruolo di vertice non impone la dirigenza

Ultimamente la Cassazione (Sezione lavoro, sentenza n. 15320/2024) ha messo in chiaro che l’elevato grado di responsabilità gravante sul funzionario responsabile dell’avvocatura interna, il patrocinio da lui svolto in controversie di rilevante valore davanti al Tar e al Consiglio di Stato, nonché il pieno coinvolgimento del funzionario stesso nelle determinazioni di maggior rilievo assunte dalla Pa sono elementi di fatto che non comportano una necessaria correlazione con la natura dirigenziale del...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi