Ballottaggi e voto disgiunto, l’assalto del centrodestra alla legge dei sindaci

Non solo l’abbassamento dal 50% al 40% della soglia minima per l’elezione dei sindaci per i Comuni con più di 15mila abitanti, il che renderebbe residuali i ballottaggi nelle grandi città a cui siamo abituati dal lontano 1993. Tra le pieghe degli emendamenti presentati al Ddl voluto dal centrodestra che riforma la legge per l’elezione diretta dei sindaci - in tutto 1.424, quasi tutti delle opposizioni, o meglio di Pd (694) e Avs (723) dal momento che il M5s ha presentato un solo emendamento - ne ...

