Balneari, ok alle proroghe fino al 30 settembre 2027

È servito un vertice a pochi minuti dal consiglio dei ministri - tra la premier Giorgia Meloni e i due vice premier, Antonio Tajani e Matteo Salvini - per sbloccare la norma sul riordino delle concessioni balneari. Le ultime resistenze della Lega sono state superate, in un confronto carico di tensione perché sul tavolo c’era una riforma faticosamente concordata nelle scorse settimane con Bruxelles dal ministro per gli Affari Ue, il Pnrr, la coesione e il Sud Raffaele Fitto, candidato italiano al ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi