Banca d’Italia, aggiudicate a Roma manutenzioni per 147,5 milioni

La Banca d’Italia ha aggiudicato, in 3 lotti, la manutenzione ordinaria e straordinaria edile e impiantistica degli stabili di proprietà a Roma per un importo complessivo di 147,5 milioni. Il lotto 3 Polo Tuscolano, dal valore di 58,5 milioni, è stato assegnato a Gemmo Impianti, il lotto 2 centro storico (48,958 milioni) a Installazi0ni impianti e il lotto 1 complesso via Nazionale (40 milioni) al Gruppo Ecf.



Francesco Comune costruzioni ha vinto l’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di...