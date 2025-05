Malpensa, appalto Sea da 80,1 milioni per ampliare il terminal 1

Ai nastri di partenza la procedura per potenziare l’aeroporto di Malpensa. La Sea ha pubblicato il bando dal valore di 80.151.121 euro per l’affidamento dei lavori di ampliamento Nord del Terminal 1 (T1-XL). Il cantiere avrà una durata di circa 3 anni. Le opere consentiranno di sviluppare il traffico aereo a lungo raggio in direzione extra Schengen. Le offerte dovranno pervenire entro il 25 giugno.



Oltre al nuovo terminal, il masterplan Malpensa 2035 prevede alcune nuove taxiway per gestire la domanda...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi