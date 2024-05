Banche, niente compensazioni con debiti Inps e Inail dal 2025

Stretta retroattiva per le banche, con effetti su tutto lo stock di crediti maturati finora. Per gli istituti di credito, con la legge di conversione del decreto 39/2024, arriva una forte limitazione alla possibilità di compensare le rate di agevolazioni, collegati ai bonus casa, a partire dal 2025: non potranno, infatti, più essere utilizzate per pagare debiti contributivi e previdenziali. E questo intervento potrebbe avere un impatto già da subito sul mercato. Con la stretta in arrivo dal 2025, ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi