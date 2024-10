Bando Sport e Periferie 2024, la piattaforma chiude il 31 ottobre

Ultimi giorni per partecipare all’avviso “Sport e Periferie 2024”, che mette a disposizione 65 milioni di euro ai Comuni con più di 100.000 abitanti per finanziare interventi di recupero degli impianti sportivi nelle zone degradate attraverso la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico.

L’avviso

È aperta fino al 31 ottobre la piattaforma informatica per la presentazione delle domande di finanziamento relative al bando “Sport e Periferie...