Bari, al via i lavori da 14 milioni per l’adeguamento degli impianti del Tribunale

Al via i lavori di efficientamento energetico e di adeguamento antincendio e degli impianti tecnologici del Tribunale di Bari. I lavori, per un totale di 14,3 milioni di euro - finanziati in parte dal Pnrr per l’edilizia giudiziaria e in parte dal ministero della Giustizia - sono stati aggiudicati alla Matarrese di Bari che, così, apre il suo diciottesimo cantiere dall’inizio dell’anno raggiungendo un monte lavori, sinora, per quasi 60 milioni di euro. In dettaglio si va dal risanamento di reti idriche...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi