Beni culturali, Commissione regionale incompetente sul vincolo paesaggistico

La Commissione regionale per il patrimonio culturale non può prendere decisioni che spettano, per legge, alla Regione. Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato, che ha annullato la sentenza di segno opposto del Tar Calabria. Il primo giudice aveva respinto il ricorso di un privato, relativamente a un progetto edilizio sul quale aveva impattato la decisione della Commissione, a valle della decisione della Soprintendenza di dichiarare l’area di interesse archeologico.

I fatti, in sintesi...