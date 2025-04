Beni merce, sull’Imu la Cassazione fissa vincoli stretti alle imprese di costruzione

L’esenzione Imu per i fabbricati dell’impresa costruttrice destinati alla vendita non spetta né in caso di locazione, anche solo temporanea, né nell’ipotesi di acquisto per ristrutturazione e vendita. Sono i principi di diritto stabiliti per la prima volta dalla Cassazione sull’esenzione (ordinanze 10392 e 10394, depositate ieri). La norma di riferimento è oggi l’articolo 1, comma 751, legge 160/2019, che riproduce senza modifiche l’agevolazione originariamente recata nell’articolo 13, comma 9 bis...

