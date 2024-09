Bilanci, obbligo inderogabile del principio di continuità

I bilanci una volta approvati non si toccano. Allorquando dovesse esserci la scoperta successiva di fatti che possono modificare bilanci o rendiconti già approvati è del tutto evidente che non può esserci una seconda approvazione. Ogni genere di numeri sopravvenuti devono essere rappresentati nel bilancio contemporaneo alla loro scoperta e ivi figurare come componente straordinaria, come sopravvenienza attiva o passiva. Prescindendo dal fatto che entrerà in vigore nel 2025, l’Itas 2 lo precisa ampiamente...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi