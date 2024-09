Bilancio 2025-27, tutte le possibilità dei contributi per gli investimenti degli enti locali

Con la cessazione dei contributi per le “Piccole Opere” nel 2024, è stato introdotto un nuovo fondo previsto dalla Legge di Bilancio 2020, con uno stanziamento di 400 milioni di euro annui dal 2025 al 2034. Al momento, tuttavia, i decreti attuativi necessari per l’operatività di questo fondo non sono stati ancora approvati, nonostante la scadenza prevista per marzo 2024.

Nel contesto della preparazione del nuovo bilancio triennale 2025/2027, esaminiamo le risorse disponibili per gli enti locali per...