Bilancio di previsione, necessaria la delibera di giunta per l’accantonamento a fondo contezioso

Nella formazione del bilancio di previsione particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione dell’accantonamento al fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. A questo scopo è essenziale procedere alla ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’organo di revisione. L’accantonamento sarà quindi il risultato di una valutazione delle cause pendenti, da formalizzarsi...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi