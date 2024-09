Bilancio tecnico 2025-27, tagli e incrementi del fondo equità servizi

In vista dell’elaborazione del bilancio tecnico per il periodo 2025-2027, è opportuno esaminare sia i tagli già programmati secondo le normative vigenti, sia gli incrementi previsti con la creazione del nuovo Fondo Equità Servizi, attivo dal 2025. Questo bilancio deve essere presentato dai responsabili dei servizi finanziari entro il 15 settembre, o il 30 settembre per gli enti di dimensioni minori, sulla base della legislazione attuale e di una gestione amministrativa costante.

Per il triennio in...