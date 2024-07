Bocciata la richiesta per la Tari sulle aree dei caselli autostradali

Non è dovuta la Tari sulle aree dei caselli autostradali. Questo perché nelle aree affidate in concessione dall’Anas la gestione dei rifiuti compete al concessionario e non al Comune. Così, correttamente, la sentenza n. 2118/21/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma (presidente e relatore Papa).

La vicenda riguardava l’applicazione...