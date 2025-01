Bonus del 75% per la domotica limitato alle spese del 2022

La domanda del lettore: In un immobile in ristrutturazione, è stata predisposta una Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) nel 2022. I lavori sono stati sospesi alla fine del 2022 e ripresi a novembre 2023. Volendo, ora, realizzare l’impianto elettrico domotico, spetta la detrazione al 75 per cento, dato che la Cila è stata presentata nel 2022?

La risposta dell’esperto: Nel caso prospettato, la detrazione del 75% per l’impianto elettrico domotico non spetta, in quanto tale agevolazione...