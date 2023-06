Bonus barriere, l'Agenzia delle Entrate dice sì al cambio degli infissi di Giuseppe Latour

Portata ampia per lo sconto: utilizzabile per pavimenti, porte, bagni e impianti. Agevolati anche i lavori di completamento delle opere realizzate









Il bonus barriere architettoniche può essere utilizzato per agevolare il cambio di infissi. Ma non solo: vale anche per i pavimenti, le porte, i bagni e gli impianti. Purché vengano rispettati i requisiti tecnici indicati dal decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 236/1989. Requisiti tecnici il cui rispetto dovrà essere attestato da documenti da conservare in caso di controlli.La circolare 17/E, pubblicata lunedì sera dall'agenzia delle Entrate, dedica al bonus barriere al 75% il suo capitolo...