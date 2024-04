Bonus, il blocco cessioni brucia la sospensione

Il precipitoso blocco alle comunicazioni che l’articolo 2 del Dl 39/2024 ha imposto alle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura sta comportando tantissime problematiche operative, in particolare con riferimento alle comunicazioni sospese dall’agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 122-bis del Dl 34/2020. Ricordiamo che, in base a questa disposizione, entro cinque giorni lavorativi dall’invio, le comunicazioni di opzione (anche successive alla prima) possono essere sospese per...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi