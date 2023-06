Bonus casa, la cessione dei crediti non genera un nuovo diritto di Laura Ambrosi

L’accertamento della sussistenza della buona fede del cessionario va accertata tenendo conto degli obblighi di vigilanza in base alla normativa antiriciclaggio









Cassazione relative a illeciti penali sui bonus edilizi. A partire dalla legittimità del sequestro impeditivo nei confronti del cessionario del credito in quanto si è in presenza di cose pertinenti al reato. A seguito della cessione non si verifica l’estinzione del diritto alla detrazione in capo al beneficiario, con costituzione di un diritto di credito a favore del cessionario, né si attiva un fenomeno novativo, ma si determina l’evoluzione della prima situazione giuridica soggettiva nella seconda...