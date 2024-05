Bonus casa e dichiarazioni, volata per cedere le rate residue

Corsa contro il tempo per cedere, prima dell’entrata in vigore del nuovo articolo 4-bis, comma 7 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 (appena approvato dalla Camera nella sua versione definitiva), le rate residue per le spese sostenute dal 2020 al 2023, riferite a detrazioni potenzialmente utilizzabili dal 2024 al 2032 e trasformate, con la cessione, in crediti compensabili in F24 dal 2025 al 2033. Fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto superbonus...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi