Bonus casa, remissione all’ultimo atto: scadenze, importi e condizioni di Sergio Pellegrino e Lucia Recchioni

Chi ha già eseguito la pratica ma ha versato solo 250 euro può integrare il dovuto. Il termine del 30 novembre è tassativo per tutti: non c’è spazio per l’invio «tardivo»









Ancora pochi giorni per usufruire della remissione in bonis per quei soggetti che non hanno effettuato, entro la scadenza del 31 marzo 2023, la comunicazione della cessione del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2022 in relazione al superbonus e alle altre agevolazioni edilizie. Entro il 30 novembre 2023 – termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi che scade dopo il termine previsto per effettuare la comunicazione – avranno infatti la possibilità di procedere con l’operazione...