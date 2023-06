Bonus casa, tre chance per sanare le cessioni entro il 30 novembre di Giorgio Gavelli

Le possibilità di remissione in bonis per inviare le comunicazioni al Fisco









Scaduto lo scorso 31 marzo il termine ordinario per inviare la comunicazione di opzione sui bonus edilizi per cessioni/sconti riguardanti spese sostenute nel 2022 (o per rate residue di anni precedenti), si è aperto, fino al prossimo 30 novembre, il periodo dedicato alla “remissione in bonis” ex articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012 (adattato al caso specifico dagli articoli 2-ter e 2-quinqies del Dl 11/23).

Se ne possono distinguere tre tipi, i cui tratti comuni sono: l’invio tardivo della comunicazione...