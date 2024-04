Bonus edilizi, altra ondata da circa 30 miliardi sul debito

Non era difficile da prevedere, ma le comunicazioni piovute sull’agenzia delle Entrate per certificare sconti e cessioni in fattura da bonus edilizi 2023 hanno creato un’altra onda di piena nella spesa, con una trentina di miliardi aggiuntivi rispetto ai dati che già si conoscevano. Sommati ai 176 miliardi già comunicati a suo tempo e indicati dallo stesso direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini a febbraio quando sono stati presentati i dati sulla lotta all’evasione, il conto finale (finora...

