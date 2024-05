Serve il permesso per usare parte del parcheggio interrato come magazzino

Per trasformare il parcheggio destinato ai clienti e presente nel seminterrato di una struttura commerciale in area deposito o addirittura area commerciale, è necessaria l’autorizzazione edilizia. È quanto emerge dalla sentenza 1440/2024 pronunciata dal Tar della Lombardia in merito al ricorso presentato da un’azienda contro il Comune di Busto Arsizio.

La vicenda nasce nel 2019 quando...