Bonus edilizi, chance a sorpresa: per sostituire le finestre c'è il bonus barriere di Giuseppe Latour

La norma lascia spazi molto ampi ma l’interpretazione rischia di stravolgere le finalità dello sconto









Sostituire gli infissi di casa e accedere al bonus barriere architettoniche. Incassando, così, un'agevolazione più alta, dal 50% dell'ecobonus al 75%, ma soprattutto mantenendo anche in futuro la possibilità di utilizzare cessione del credito e sconto in fattura, come previsto dalla legge di conversione del decreto cessioni (Dl n. 11/2023).La chance, fino a pochi giorni fa, non era contemplata da nessuno o quasi. Eppure, nel giro di poco ha cominciato a prendere consistenza tra gli addetti ai lavori...