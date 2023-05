Bonus edilizi, il credito compensato in F24 si ripartisce in quote annuali di Silvio Rivetti

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto









La domanda del lettore: Sono un geometra iscritto alla Cassa professionale. Vorrei sapere se è possibile il recupero dei bonus edilizi tramite compensazione con i contributi mediante F24, e se, in tal caso, la compensazione avviene una sola volta o è spalmata in 10 anni.



La risposta dell'esperto: Se il professionista ha sostenuto spese per i lavori edilizi a titolo di persona fisica privata, disporrà di una detrazione e non di un credito d'imposta compensabile. Pertanto, tale detrazione potrà essere...