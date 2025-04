Bonus edilizi, la fattura integrata ammette anche il non proprietario

La domanda del lettore: Come rimediare alla mancata integrazione in fattura (indicante il sostenimento del 100% delle spese di ristrutturazione da parte del marito dichiarante), per fatture intestate alla coniuge - senza reddito e a carico - proprietaria della casa? Le fatture sono state pagate con conto cointestato.

La risposta dell’esperto: L’agenzia delle Entrate, con la circolare 17/E/2023, ha chiarito che la detrazione fiscale spetta anche a favore del familiare convivente o del comproprietario...