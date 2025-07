Roma, Webuild realizza la tratta T2 della linea C della metropolitana

Webuild ha firmato il contratto per la realizzazione della Tratta T2 della Linea C della Metropolitana di Roma, per un valore complessivo di circa 2 miliardi di euro, di cui 673 milioni in quota Webuild. I lavori, commissionati da Roma Metropolitane per conto di Roma Capitale, saranno eseguiti a partire da gennaio 2026 dal consorzio Metro C guidato da Webuild insieme a Vianini Lavori.



La tratta T2, lunga circa 4km, collegherà la stazione Venezia a Clodio/Mazzini con quattro nuove stazioni: Chiesa ...

