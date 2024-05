Bonus edilizi, stop alla remissione in bonis su costi sostenuti nel 2023

La domanda del lettore: Si chiede se, anche con riferimento alle spese sostenute nel 2023, sia possibile optare per la remissione in bonis per tardività di invio dei modelli di cessione del credito dopo la scadenza ordinaria del 4 aprile 2024, versando 200 euro di sanzione per ogni modello di opzione trasmesso tardivamente.

La risposta dell’esperto: La risposta è negativa, alla luce del Dl 39/2024, in vigore dal 30 marzo scorso, che ha introdotto il blocco della possibilità di ricorrere all...