Bonus ristrutturazione del 50% anche sulla futura abitazione

La domanda del lettore: Nei prossimi mesi effettuerò il rogito per l’acquisto della mia abitazione principale. Poiché dovrò fare alcuni lavori prima di poterci andare a vivere (impianto elettrico, riscaldamento, rifacimento bagno), trasferendovi la residenza, come faccio a fruire della detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione?

La risposta dell’esperto: Nel caso descritto dal quesito, per fruire della detrazione del 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia, ex articolo 16-bis ...