Bonus ristrutturazioni anche all’abitazione che sarà principale solo dopo i lavori

La domanda del lettore: Ho appena acquistato un appartamento “prima casa” e vi trasferirò la residenza, utilizzandolo come abitazione principale, non appena terminati i lavori di ristrutturazione, che saranno a breve assegnati a un’impresa tramite contratto di appalto. Inoltre, nel rogito è stato indicato «che l’acquirente si impegna a trasferire nel più breve tempo possibile la residenza negli immobili in contratto al fine di godere delle agevolazioni e delle detrazioni previste per interventi di...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi