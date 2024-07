Boom di gare prima del codice, poi il crollo: -49% per i bandi di lavori

Sono numeri a doppia cifra quelli che certificano la quota percentuale della flessione che si è registrata in dodici mesi di nuove regole sugli appalti. Un crollo verticale. Anche se, come si vedrà, la caduta è stata preceduta da un picco straordinario dettato da circostanze assai speciali: la grande abbuffata del Pnrr e la corsa contro il tempo per dribblare le nuove regole in arrivo. La fotografia del primo compleanno del Codice appalti la scattano i dati dell’Anac che il Sole 24 Ore è in grado...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi