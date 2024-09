Brennero, due maxifrese al via sul lato austriaco del cantiere ferroviario

Gli scavi sotto le Alpi per costruire il futuro tunnel ferroviario di base del Brennero, un’opera strategica non solo per Austria e Italia (le due nazioni direttamente coinvolte) ma per tutta l’Europa, compiono un significativo passo in avanti.

Ieri, nel lotto Pfons-Brennero, sul versante austriaco del cantiere, sono state ufficialmente accese Wilma e Olga, le due gigantesche frese (Tbm, ovvero tunnel boring machine) che scaveranno in direzione nord, verso Innsbruck. Verso sud, invece, si procede ...

