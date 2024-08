Brescia, cantiere da 17,1 milioni per tre edifici di edilizia abitativa sociale con il Pinqua

Il Comune di Brescia, attraverso il Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) finanziato con il Pnrr, manda in gara la realizzazione di tre edifici di edilizia abitativa sociale per un importo complessivo di 17.190.196 euro. Gli interventi saranno realizzati nel quartiere Sanpolino, in via L. Fiorentini. In sede di valutazione delle offerte, 37 punti saranno assegnati dalla struttura organizzativa dell’impresa in riferimento al cantiere e 24 punti alla qualità degli elementi...

