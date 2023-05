Buoni spesa, al via 1,3 milioni di prepagate da 382,5 euro di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Fondi ai Comuni in base alle distanze del reddito dalla media nazionale









In arrivo 1.300.000 di carte elettroniche, prepagate e ricaricabili, per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità destinate ai cittadini, iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, con Isee ordinario non superiore ai 15mila euro annui. É quanto prevede il decreto del ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con quello dell’Economia e delle finanze, attuativo dell'intervento di 500 milioni di euro a sostegno dei nuclei familiari...