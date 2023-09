Calamità, Ance: non più rinviabile un piano di manutenzione del territorio di Mau.S.

La presidente dell'Associazione costruttori Federica Brancaccio in audizione alla Camera









Non è «più rinviabile un vero e proprio piano di prevenzione per la messa in sicurezza sia del territorio, sia del patrimonio immobiliare italiano pubblico e privato, che consenta di superare la logica emergenziale adottata fin qui». È quanto ha sottolineato la presidente dell'Associazione nazionale costruttori Federica Brancaccio, in audizione di fronte di fronte alla Commissione Ambiente della Camera in merito alle proposte di riforma delle norme di protezione civile. Nel merito i costruttori condividono...