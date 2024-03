Caldaie a metano, dal 2025 stop alle agevolazioni fiscali

Dal 2025 niente incentivi per le caldaie alimentate esclusivamente a metano. Se sul fronte delle ristrutturazioni la grande novità della direttiva Epbd (Energy performance of buildings directive) è rappresentata dai piani che i paesi membri dovranno presentare per riqualificare il loro patrimonio immobiliare (si veda l’articolo in pagina 3), su quello degli impianti è la scadenza del prossimo anno a rappresentare la novità più dirompente. Anche se - va sottolineato subito - andrà letta con cautela...

