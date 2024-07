Calderoli, i Lep dell’autonomia finanziati solo dal 2026

Dopo la Campania, alla fine di una movimentata seduta non stop in Consiglio regionale durata 24 ore, anche l’Emilia Romagna ha approvato le richieste di referendum abrogativo della legge Calderoli sull’autonomia differenziata. Martedì 16 luglio sarà la volta delle altre tre regioni governate dal centrosinistra, ossia Toscana Puglia e Sardegna. Cinque regioni, appunto, come prevede l’articolo 75 della Costituzione: proprio per permettere al Consiglio dell’Emilia Romagna di votare la richiesta di referendum...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi