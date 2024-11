Cambio d’uso in centro storico (con opere), il Dl Casa non ha eliminato l’obbligo del titolo edilizio

Una controversia sorta in un comune Campano ha dato modo alla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione per affermare che il Dpr 380, come modificato dal decreto legge cosiddetto “Salva casa”, n.69/2024, non ha inciso sulle regole per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito nel del centro storico, con il passaggio da residenza ad affittacamere (articolo 23-ter comma 1, lettere a) e a-bis)) previa esecuzione di lavori senza permesso di costruire. Va detto che il quadro normativo vigente...

