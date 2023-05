Anac: ok alla nomina nella polizia locale per l'avvocato che ha difeso il Comune di Manuela Sodini

Link utili La delibera Anac n. 197/2023 Delibera

Anac: non può essere nominato dirigente chi ha svolto incarichi legali continuativi per il Comune

L'Anticorruzione sipiega che in questo caso non si generano ipotesi di incoinferibilità









L'incarico dirigenziale di responsabile del settore vigilanza e corpo di polizia locale attributo all'avvocato, che svolgeva in precedenza per il Comune attività di difesa legale, non genera ipotesi di inconferibilità per assenza di identità tra settore regolante l'attività di provenienza e conferente l'incarico dirigenziale esterno di destinazione. Questa la sintesi che si può trarre dalla delibera Anac n. 197/2023. L'Autorità si era espressa in senso contrario in una delibera di aprile scorso (...