Campi da padel e da tennis incompatibili con la zona agricola di Pippo Sciscioli

Un suolo classificato come agricolo dal Piano regolatore generale comunale è per definizione vocato alle esigenze di conduzione del fondo









Campi da padel, da tennis e strutture sportive in genere non sono realizzabili in zona agricola ( e men che meno senza permesso di costruire), naturalmente incompatibile con queste destinazioni.

