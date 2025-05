Restauro, architettura contemporanea e paesaggio, così rinasce l’ex-Arsenale di Pavia

L’Area dell’Ex-Arsenale di Pavia vede la rinascita. A quasi sei mesi dall’aggiudicazione della gara di progettazione da 5,3 milioni di euro bandita dall’Agenzia del Demanio, arrivano gli elementi per immaginare come diventerà il compendio che si estende su circa 14 ettari di territorio urbano, in base al progetto vincitore del raggruppamento guidato da Artelia Italia, Vittorio Grassi Architects, Parcnouveau, F&M Ingegneria e Iconia Ingegneria. Il progetto di riqualificazione dello storico complesso...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi