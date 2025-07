Cancellare il tetto agli stipendi non è demagogia

Una decisione che non concede nulla a demagogia e populismi, motivando non solo sul piano giuridico, ma anche su quello economico e sociologico. Questo, in estrema sintesi, è la sentenza n. 135 del 2025 della Corte costituzionale, che ha cancellato il “tetto” alle retribuzioni dei funzionari pubblici introdotto dall’articolo 13, comma 1, del Dl 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, ripristinando – a decorrere dalla pubblicazione della sentenza – la vigenza della legge antecedente...

