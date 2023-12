Capitale umano e innovazione digitale per migliorare il «pubblico»

«Reinventare lo Stato» è il titolo sia di un vasto programma che interessò molti Paesi occidentali agli inizi degli anni 90 e che portò in Italia alcune riforme amministrative oggetto di riflessione e di attuazione ancora oggi, sia il tentativo di rispondere ad un’emergenza che si ripete 30 anni dopo a causa del susseguirsi di crisi e della conseguente invocazione di un nuovo intervento pubblico. Un intervento dello Stato che per la dimensione degli interventi, rapidità dei cambiamenti, nonché per...