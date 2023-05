Caro-materiali, dietrofront del Tar sul decreto Mit per le compensazioni: si sbloccano i ristori alle imprese di Mauro Salerno

Dopo averla bocciata ora il Tribunale del Lazio promuove la metodologia di rilevazione dei prezzi dei materiali più significativi, contestata dall'Ance. Porta Pia annuncia rimborsi immediati per Pa e imprese









Prima bocciato, ora promosso. È lo strano destino del sistema di rilevazione dei prezzi dei materiali di costruzione più significativi utilizzato dal ministero delle Infrastrutture (all'epoca Mims) per individuare le somme da rimborsare alle imprese colpite dal caro-materiali nel corso del 2021. Il meccanismo, previsto in due diversi decreti del ministero (allora guidato da Enrico Giovannini) era stato contestato dall'Ance di fronte al Tar del Lazio che aveva almeno in parte accolto le obiezioni ...