Avvalimento, valido il contratto con oggetto non ben specificato ma determinabile

Ai fini della validità del contratto di avvalimento è sufficiente che il suo oggetto sia in astratto determinabile, anche per “relationem”, sulla base del complesso delle risorse aziendali dell’ ausiliaria per l’ottenimento del requisito prestato. In caso contrario, l’esclusione di un operatore economico per tale motivazione determinerebbe un eccessivo formalismo in contrasto con il principio di risultato.

Questo è quanto disposto con sentenza dal Tar per la Lombardia, sez. IV, n. 2498/2025. La questione...