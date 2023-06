Caro-materiali, il Mit sblocca 1.584 richieste di compensazione per 235 milioni di Mauro Salerno

Link utili Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto del 31 maggio 2023, n. 97 Altri Provvedimenti

Caro-materiali, sbloccate le compensazioni del Mit per 362 stazioni appaltanti

Ok alle domande relative al primo trimestre del 2023, mentre molte imprese attendono ancora i rimborsi relativi a 2021 e 2022









Buone notizie in arrivo per stazioni appaltanti e imprese di costruzioni. Ma non per tutte. Il ministero delle Infrastrutture ha sbloccato una nuova tranche di richieste di compensazione degli extra-costi con cui i cantieri si trovano a combattere da due anni a questa parte, in seguito all'impennata dei prezzi di materiali ed energia.

L'ok riguarda le domande di compensazioni relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo trimestre del 2023 e relative ad appalti aggiudicati sulla base...