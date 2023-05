Caro-materiali, sbloccate le compensazioni del Mit per 362 stazioni appaltanti di Mauro Salerno

In Gazzetta il decreto delle Infrastrutture riferito alle lavorazioni eseguite tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2022









Buone notizie per imprese e stazioni appaltanti. Dopo un impasse di mesi, si sblocca un nuovo segmento delle compensazioni per gli extra-costi sostenuti dalle imprese di costruzione per l'eccezionale aumento dee prezzi dei materiali e dell'energia.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 102 del 3 maggio 2023) il decreto del ministero delle Infrastrutture del 30 marzo 2023 con l'approvazione delle istanze di accesso al fondo contro il caro-materiali presentate dalle stazioni appaltanti in ...